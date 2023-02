Addio a Betty Boothroyd | prima presidente donna della Camera dei Comuni

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 febbraio 2023) E’ morta a 93 annie unica(speaker)deibritannica, madre di tutti i Parlamenti democratici occidentali. Lo ha annunciato a margine dei lavori d’aula sir Lindsay Hoyle, suo attuale successore nell’incarico, che ne ha elogiato la figura “storica” come una “fonte d’ispirazione” per la parità di genere e la crescita del ruolo femminile nella politica del Regno Unito; non senza ricordarne “lo stile senza fronzoli” alla presidenza, nella gestione dei dibattiti all’assemblea elettiva di Westminster. Deputata laburista fra il 1974 e il 2000, sempre eletta nel collegio di West Bromwich,non ha mai ricoperto in carriera ruoli governativi di spicco; mentre sul piano ...