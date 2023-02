Adani: «Prestazione Lukaku opaca, deve tornare al suo livello fisicamente» (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Prestazione di Romelu Lukaku non è stata convincente. Se l’Inter ha perso con il Bologna è stato anche per i mancati appoggi delle punte, Daniele Adani conferma la situazione su 90? Minuto con la Rai. PROBLEMI – Romelu Lukaku non ha convinto in Bologna-Inter. Daniele Adani ne ha parlato così su 90? Minuto, programma della Rai: «La Prestazione di Lukaku è opaca, ha cercato di concludere, di combinare ma non sempre ci è riuscito. Questo lo abbiamo visto poco in stagione nonostante il gol con il Porto. Oggi ha cercato di darsi da fare con l’atteggiamento giusto, aiutando anche la squadra. L’azione con il corpo a proteggere la palla al difensore è il suo pane, oggi è venuta meno. Lukaku cerca di dettare il movimento, va in profondità e ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ladi Romelunon è stata convincente. Se l’Inter ha perso con il Bologna è stato anche per i mancati appoggi delle punte, Danieleconferma la situazione su 90? Minuto con la Rai. PROBLEMI – Romelunon ha convinto in Bologna-Inter. Danielene ha parlato così su 90? Minuto, programma della Rai: «Ladi, ha cercato di concludere, di combinare ma non sempre ci è riuscito. Questo lo abbiamo visto poco in stagione nonostante il gol con il Porto. Oggi ha cercato di darsi da fare con l’atteggiamento giusto, aiutando anche la squadra. L’azione con il corpo a proteggere la palla al difensore è il suo pane, oggi è venuta meno.cerca di dettare il movimento, va in profondità e ...

