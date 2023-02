Accoltellata dall' amica La lite per un ragazzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Telequattro : MUGGIA | 14ENNE ACCOLTELLATA DALL’AMICA PER MOTIVI PASSIONALI: INDAGANO I CARABINIERI - ukeusui : inoltre vi devo informare che devo essere immediatamente calpestata da questi altri due sì sono bisessuale dove bis… -

L'aggressione è avvenuta in un parco di Castelbelforte: una ragazza teneva ferma la 13enne mentre l'altra la colpiva alla testa con delle forbici da sarta... frequentano la stessa classe della terza media a Castelbelforte, Nel triestino una 14enne'amica In provincia di Trieste, sabato 25 febbraio, una quindicenne ha sferrato un colpo di ...

Prima la ferita col coltello, poi l'intenzione di tornare amiche RaiNews

Muggia (Trieste), 14enne accoltellata dopo una lite con una ... Open

Trieste, 14enne accoltellata all’addome dopo una lite: fermata dai carabinieri una 15enne Virgilio Notizie

La scelta di Giorgia, accoltellata dall'ex: "Non voglio vivere in comunità coi miei figli, ascoltatemi" La Repubblica

Napoli, 30enne accoltellata dalla baby gang a Materdei: volevano lo smartphone QUOTIDIANO NAZIONALE

Una 13enne è stata picchiata e accoltellata da due compagne di classe. Identificate, non sono imputabili per via della giovane età. Non è ancora chiaro il movente dell’aggressione. Le avevano chiesto ...Ha scosso la città tutta il gravissimo episodio di cronaca accaduto nel corso della serata di ieri, sabato 25 febbraio 2023, a Muggia, in via Frausin. Una 14enne è stata accoltellata da una amica di l ...