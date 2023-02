Acciuga – Roma

(Di lunedì 27 febbraio 2023)Via Vodice, 25/A-B – 00195Tel. 06/3723395 Sito Internet: www..it Tipologia: principalmente pesce Prezzi: antipasti 15/30€, primi 15/20€, secondi 25/35€, dolci 10€ Chiusura: Domenica; Lunedì a pranzo OFFERTA Menù corto e secondo mercato in questo bel ristorante di pesce di ispirazione marchigiana, regione d’origine dello chef, che propone anche due percorsi degustazione a sua scelta di 4 e 7 portate rispettivamente a 60 e 90 euro. Lo stile di cucina tende a salvaguardare la bontà della materia prima, che si esprime al massimo con i semplici antipasti “dal mercato”, divisi in quattro tipologie: il crudo, lo scottato, i crostacei, i tre crudi di Federico. Abbiamo iniziato con alcuni buoni appetizer offerti – raviolo fritto, pallina di pasta di mandorla alla marinara, carciofo alla ...

