Accessi inutili in pronto soccorso, studio italiano 'assolve' anziani (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - La ricerca smentisce il luogo comune per cui sarebbero gli anziani la causa principale degli Accessi inutili al pronto soccorso. Un nuovo studio italiano, condotto dagli esperti della Società italiana geriatria ospedale territorio (Sigot) e della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), unico per la numerosità del campione esaminato - sottolinea una nota - indica che gli Accessi degli anziani in pronto soccorso "sono appropriati 4 volte più che nei giovani, passando dal 10,7% della fascia 40-44 anni al 36,8% e al 44,2% nelle fasce d'età più avanzate. Un aumento dell'appropriatezza che si riscontra anche nei ricoveri, maggiormente giustificati negli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - La ricerca smentisce il luogo comune per cui sarebbero glila causa principale deglial. Un nuovo, condotto dagli esperti della Società italiana geriatria ospedale territorio (Sigot) e della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), unico per la numerosità del campione esaminato - sottolinea una nota - indica che glidegliin"sono appropriati 4 volte più che nei giovani, passando dal 10,7% della fascia 40-44 anni al 36,8% e al 44,2% nelle fasce d'età più avanzate. Un aumento dell'appropriatezza che si riscontra anche nei ricoveri, maggiormente giustificati negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... italiatg24 : Accessi inutili in pronto soccorso, studio italiano ‘assolve’ anziani - infoitsalute : Accessi inutili in pronto soccorso, studio italiano 'assolve' anziani - SaluteFuturo : Accessi inutili in pronto soccorso, studio italiano 'assolve' anziani - infoitsalute : Pronto soccorso intasato? Anziani 'assolti': la maggior parte degli accessi inutili riguarda i giovani - Sbrn65 : RT @SecolodItalia1: Pronto soccorso intasato? Anziani “assolti”: la maggior parte degli accessi inutili riguarda i giovani -