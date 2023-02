(Di lunedì 27 febbraio 2023) C'era anche lui in campo con il Perugia a Fuorigrotta quel 26 aprile 1981... Come farsi perdonare? Realizzando un importante gol nella storia del 'Ciuccio' il 15 maggio di due anni dopo, quando il 'Petisso' affermerà: "La gioia di questa salvezza è più grande anche della vittoria dello scudetto conquistato a Firenze". Il 27di quarant'anni fa Paolo Dal Fiume siglava il primo gol con il club partenopeo. Tre stagioni nel capoluogo campano, con in tutto 101 presenze e 101 reti. Eè il centodecimo anniversario dalla nascita di Flavio Cecconi, un'annata a Napoli come riserva nel campionato 1951-'52 (tre presenze e una realizzazione).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ViViCentro : ACCADDE OGGI 27 Febbraio è l’almanacco del giorno per aiutarvi a ricordare i santi del giorno, informazioni, fatti,… - Fremondoweb : Accadde oggi: 27 febbraio 2010, il disastroso terremoto in Cile #Accaddeoggi #27febbraio #Cile #Terremoto - VoceGiallorossa : ??? Accadde oggi - Vittoria contro lo Spezia. De Rossi: 'Mi piacerebbe allenare la Roma'. Sabatini: 'Ci stiamo conse… - danieladomenici : accadde…oggi: nel 1901 nasce Egle Marini, di Marco di Memmo - Dario_Gay : @enricoruggeri È lo stesso pensiero che ho espresso oggi a questo proposito. Ai funerali di Mimì c’ero anch’io e ri… -

2015: Muore Leonard Nimoy, attore celebre per avere interpretato il vulcaniano signor Spock nella serie "Star Trek". Nato a Boston, Massachussetts, USA, il 23 marzo del 1931, è stato anche cantautore. ...380 - Editto di Tessalonica, con cui l'imperatore d'Oriente Teodosio I e i colleghi d'Occidente Graziano e Valentiniano II dichiarano la religione cristiana l'unico culto ammesso all'...

Accadde oggi 26 febbraio 1815: Napoleone fuga dall'Elba Tag24

Almanacco | Lunedì 27 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Accadde oggi - Vittoria contro lo Spezia. De Rossi: "Mi piacerebbe allenare la Roma". Sabatini: "Ci... Voce Giallo Rossa

Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 27 febbraio | Ecco l’Almanacco Info Cilento

Accadde oggi: il 27 febbraio 2010 il violento terremoto magnitudo 8.8 in Cile MeteoWeb

Violenza in ospedale a Napoli come in provincia: ricordate quanto accaduto al Pellegrini una settimana fa Un infermiere fu preso a pugni da un giovane solo per avergli dovuto comunicare che ...Catalogo film 1976 su disney+ lista migliori titoli in streaming con disponibilità in HD 4K Commedie romantici horror azione ...