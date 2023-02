Accadde oggi, 27 febbraio 1933: l’incendio del Reichstag (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Si trattò di un incendio doloso al Palazzo del Reichstag di Berlino: sede del Parlamento del Reich. L’evento è considerato cruciale per l’affermazione del nazionalsocialismo in Germania, visto che il rogo fu appiccato dai nazisti per poi dare la colpa ai comunisti e metterli fuori legge. Accadde ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Si trattò di un incendio doloso al Palazzo deldi Berlino: sede del Parlamento del Reich. L’evento è considerato cruciale per l’affermazione del nazionalsocialismo in Germania, visto che il rogo fu appiccato dai nazisti per poi dare la colpa ai comunisti e metterli fuori legge.... TAG24.

