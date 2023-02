Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CriptovalutaI : Svolta in Israele. Alla borsa di Tel Aviv apertura per la compravendita di #Bitcoin e crypto - ItaliaTeam_it : Alice l’imbattibile! ???? La judoka #ItaliaTeam Bellandi ha trionfato nella categoria dei -78 kg nel Grand Slam di Te… - ItaliaTeam_it : ?????? ALICE DELLE MERAVIGLIE! Bellandi a segno nei -78 kg al Grand Slam di Tel Aviv, secondo appuntamento stagionale… - leftfielder : RT @ravel80262268: A Tel Aviv continuano le massicce proteste contro la riforma giudiziaria - ravel80262268 : A Tel Aviv continuano le massicce proteste contro la riforma giudiziaria -

La polizia israeliana ha disperso decine di manifestanti che protestavano aper chiedere la fine degli attacchi dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania, dopo l'assalto al villaggio palestinese di Hawara. Immagini AfpTv. 27 febbraio 2023...dell'annullamento dell'evento ci sono infatti le note posizioni pro Palestina e anti Israele del musicista 79enne che si è più volte espresso sulla questione paragonando il governo diall'...

A Tel Aviv dispersa manifestazione contro violenze dei coloni Il Sole 24 ORE

A Tel Aviv dispersa manifestazione contro violenze dei coloni Libero Tv

A Tel Aviv dispersa manifestazione contro violenze dei coloni - Esteri - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

Israele, oltre 100mila sfilano in piazza a Tel Aviv contro il governo. Scontri con la polizia RaiNews

La pace (dei cieli) tra Israele e mondo arabo: i voli Tel Aviv-Asia ora durano tre ore di meno Corriere della Sera

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 FEB - E' morto il giovane israeliano ferito oggi a colpi di arma da fuoco in un attentato palestinese condotto nei pressi di Gerico. Lo ha riferito la televisione pubblica Kan ...Ma, in risposta, la FFJ ha minacciato l’atleta di escluderla dalla gara di Tel Aviv, e addirittura di non convocarla per le Olimpiadi di Parigi 2024. Per la tappa di Tel Aviv, alla fine la FFJ ha ...