A Roma c’è una chiesa con la ‘gabbia dei grilli’: ecco dove si trova (Di lunedì 27 febbraio 2023) Avete mai sentito parlare della chiesa con la “Gabbia dei grilli”? E’ una delle strutture più famose e rinomate di Roma che ogni giorno accoglie centinaia di turisti curiosi di vedere tale bellezza. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo alla cupola di Santa Maria di Loreto. LEGGI ANCHE:– Il quadro miracoloso che appare e scompare: in questa chiesa di Roma si nasconde un dipinto motorizzato Gabbia dei grilliGabbia dei grilli a Roma, dov’è e quali sono le sue particolarità Nei pressi del Foro di Traiano esisteva una piccola cappella donata alla fine del Quattrocento all’Università dei Fornari, una delle antiche corporazioni artigiane della Roma medioevale. Nel 1507 la confraternita decise di farla abbattere per costruirne una più grande. Antonio da Sangallo il Giovane gestì ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 febbraio 2023) Avete mai sentito parlare dellacon la “Gabbia dei grilli”? E’ una delle strutture più famose e rinomate diche ogni giorno accoglie centinaia di turisti curiosi di vedere tale bellezza. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo alla cupola di Santa Maria di Loreto. LEGGI ANCHE:– Il quadro miracoloso che appare e scompare: in questadisi nasconde un dipinto motorizzato Gabbia dei grilliGabbia dei grilli a, dov’è e quali sono le sue particolarità Nei pressi del Foro di Traiano esisteva una piccola cappella donata alla fine del Quattrocento all’Università dei Fornari, una delle antiche corporazioni artigiane dellamedioevale. Nel 1507 la confraternita decise di farla abbattere per costruirne una più grande. Antonio da Sangallo il Giovane gestì ...

