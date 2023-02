A Napoli la torta Osihmen, vendite a gonfie vele (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tabù della scaramanzia sembra ormai abbattuto a Napoli. Bandiere con il numero 3 dello scudetto, striscioni, sagome dei calciatori ai Quartieri Spagnoli. Ed ora anche una torta, ribattezzata la torta Osimhen, cake design con la base di cioccolata, ricoperta di un biscotto di pasta frolla sbriciolato. Come a riprodurre i capelli del bomber azzurro. La produzione nella pasticceria del quartiere di Chiaiano a Napoli va a gonfie vele, tanto da essere diventato il mono prodotto che viene sfornato in grandi quantità. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tabù della scaramanzia sembra ormai abbattuto a. Bandiere con il numero 3 dello scudetto, striscioni, sagome dei calciatori ai Quartieri Spagnoli. Ed ora anche una, ribattezzata laOsimhen, cake design con la base di cioccolata, ricoperta di un biscotto di pasta frolla sbriciolato. Come a riprodurre i capelli del bomber azzurro. La produzione nella pasticceria del quartiere di Chiaiano ava a, tanto da essere diventato il mono prodotto che viene sfornato in grandi quantità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

