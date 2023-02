A Milano una sconfitta discutibile sotto il piano della maturità: Atalanta, così non va bene (Di lunedì 27 febbraio 2023) Troppo poco per dimostrare di essere da Europa. L’Atalanta riparta con il lavoro e senza mai dare nulla per scontato La sconfitta dell’Atalanta contro il Milan ha sicuramente creato non pochi problemi. Perdere uno scontro diretto per la Champions? Ci può stare vista anche la competitività dei rossoneri, ma la sconfitta può essere accettata solo dalla superiorità dell’avversario non perché non si scende mentalmente in campo. Per quanto si possa essere forti (e la Dea lo è) dare tutto per scontato come se il risultato venisse da sé è l’atteggiamento sbagliato di una squadra che non ha raggiunto quella maturità essenziale in termini di continuità: capace di esaltarsi contro la Lazio e fare due passi indietro non affrontando con la giusta cattiveria le partite, al di là degli errori che si possono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Troppo poco per dimostrare di essere da Europa. L’riparta con il lavoro e senza mai dare nulla per scontato Ladell’contro il Milan ha sicuramente creato non pochi problemi. Perdere uno scontro diretto per la Champions? Ci può stare vista anche la competitività dei rossoneri, ma lapuò essere accettata solo dalla superiorità dell’avversario non perché non si scende mentalmente in campo. Per quanto si possa essere forti (e la Dea lo è) dare tutto per scontato come se il risultato venisse da sé è l’atteggiamento sbagliato di una squadra che non ha raggiunto quellaessenziale in termini di continuità: capace di esaltarsi contro la Lazio e fare due passi indietro non affrontando con la giusta cattiveria le partite, al di là degli errori che si possono ...

