A che ora iniziano i funerali di Maurizio Costanzo: l’orario d’inizio del funerale del giornalista (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Quando A che ora iniziano (orario) i funerali di Maurizio Costanzo? Ve lo diciamo subito: il funerale del grande giornalista, scomparso venerdì a 84 anni, si terrà oggi, lunedì 27 febbraio 2023, a partire dalle ore 15 dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Attesi moltissimi personaggi dello spettacolo e della tv, sia della Rai che di Mediaset, che hanno condiviso parte della carriera con Costanzo, o che proprio a lui devono il successo. I funerali avranno dunque inizio alle ore 15 di oggi pomeriggio. Già nei giorni scorsi centinaia di persone, sia vip che comuni, si sono recate alla camera ardente del conduttore allestita in Campidoglio, per rendergli un ultimo saluto e abbracciare la moglie Maria De Filippi e i figli. Una giornata ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Quando A che ora(orario) idi? Ve lo diciamo subito: ildel grande, scomparso venerdì a 84 anni, si terrà oggi, lunedì 27 febbraio 2023, a partire dalle ore 15 dalla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Attesi moltissimi personaggi dello spettacolo e della tv, sia della Rai che di Mediaset, che hanno condiviso parte della carriera con, o che proprio a lui devono il successo. Iavranno dunque inizio alle ore 15 di oggi pomeriggio. Già nei giorni scorsi centinaia di persone, sia vip che comuni, si sono recate alla camera ardente del conduttore allestita in Campidoglio, per rendergli un ultimo saluto e abbracciare la moglie Maria De Filippi e i figli. Una giornata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Immaginate un Giro d’Italia corso da una squadra con un capitano e 6-7 gregari che lo aiutano e da altri partecipan… - marcofurfaro : Essere stato il portavoce di questa onda collettiva è stato un privilegio che porterò nel cuore per sempre. Ora t… - aldotorchiaro : Cari @CarloCalenda @matteorenzi e @riccardomagi direi che l’ora di fare il partito unico dei riformisti è arrivata. #PrimariePD - adrenaly1 : La Geloni ora in tv che brutta fine pd una nullità riemersa rimane una nullità - CjHellectric : @All_New39rosmad Più che il combat io ho avuto difficoltà ad interpretare la mappa. Lo so, sembra strano ma è così.… -