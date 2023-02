A che ora inizia Cinque minuti: l’orario del nuovo programma di Bruno Vespa su Rai 1 (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Quanto dura, durata, streaming A che ora inizia Cinque minuti, il nuovo programma di Bruno Vespa in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì? Ve lo diciamo subito: la striscia informativa va in onda alle ore 20.30, subito dopo il Tg1 delle 20, e avrà una durata molto breve, di soli Cinque minuti, come d’altronde recita lo stesso titolo della trasmissione. Il programma per la precisione inizierà alle 20.32, subito dopo l’edizione serale del telegiornale, e finirà alle 20.37, per lasciare poi la linea ad Amadeus con I soliti ignoti. Durata Ma quanto dura (durata) Cinque minuti? Il programma di Bruno Vespa inizia su Rai 1 da ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) . Quanto dura, durata, streaming A che ora, ildiin onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì? Ve lo diciamo subito: la striscia informativa va in onda alle ore 20.30, subito dopo il Tg1 delle 20, e avrà una durata molto breve, di soli, come d’altronde recita lo stesso titolo della trasmissione. Ilper la precisione inizierà alle 20.32, subito dopo l’edizione serale del telegiornale, e finirà alle 20.37, per lasciare poi la linea ad Amadeus con I soliti ignoti. Durata Ma quanto dura (durata)? Ildisu Rai 1 da ...

