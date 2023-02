70 milioni, resta in Premier: Juve e Inter ko (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già al lavoro per la programmazione del prossimo calciomercato estivo. Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sono già al lavoro per la programmazione del prossimo calciomercato estivo. Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sa_ambro : RT @giampdisan: Se #AlexSandro rinnova due cose mi vengono in mente: #Allegri resta ed è lui che lo vuole. Non come terzino ma come terzo d… - giampdisan : Se #AlexSandro rinnova due cose mi vengono in mente: #Allegri resta ed è lui che lo vuole. Non come terzino ma come… - VocamasterN : RT @kingoftheheart: I CO...NI SONO TANTI, MILIONI DI MILIONI MA IL PIÙ GRANDE CO...NE RESTA SEMPRE PAONE! - EldenRpg77 : @DearPowa @retrolukas79 Be ma questo è un discorso diverso rispetto a Ovo bot sopra. Grazie al piffero che un gioco… - blogsicilia : #notizie #sicilia Rifiuti, aggiudicata maxi gara da 84 milioni per 19 comuni, 'Resta nodo lavoratori' -… -