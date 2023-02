62 morti nel naufragio | decine di dispersi Oggi lutto cittadino a Cutro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pfmajorino : Decine di morti in mare. Un'altra tragedia nel #Mediterraneo. Altre vite spezzate. E il problema sono le #ONG . Che vergogna. - Agenzia_Ansa : Naufragio di migranti nel Crotonese. 27 morti, i corpi trovati sulla spiaggia #ANSA - UNICEF_Italia : 'Dolore e parole di cordoglio hanno vita breve, le vittime del naufragio di #Crotone vanno ad aggiungersi ai 25.800… - MJDItaly : RT @and_castagna: Alla manifestazione #EuropeForPeace di Genova sventola la bandiera della Novarossiya, il folle progetto territoriale nel… - InvictusNon : RT @AStramezzi: Venerdì, a Padova, rugbista di 29 anni, nel sonno e atleta di 18 anni in allenamento, muoiono. Solo Venerdì e solo a Padova… -

- Tra le vittime un neonato e molti bambini. 81 i sopravvissuti. Il naufragio davanti alle coste calabresi. Il barcone si è spezzato prima di toccare terra, a Steccato di Cutro. Ancora incerto il ...naufragio, secondo alcune stime, sarebberouna ventina di bambini di varia età. Sono proseguite per tutta la notte le ricerche in mare dei dispersi del naufragio del barcone di migranti ...

Christian Cornago e Riccardo Farina morti sul Grignone: precipitati per oltre cento metri IL GIORNO

Strage di migranti a Crotone: 59 vittime, tra cui 14 bimbi. Mattarella: Ue governi il fenomeno Il Sole 24 ORE

L'impossibile conta dei soldati morti nel conflitto in Ucraina L'INDIPENDENTE

Crotone, la distesa di lenzuola bianche che copre i cadaveri dei migranti morti nel naufragio La Stampa

Tragedia in montagna, ancora due morti sul Grignone Lecco Notizie

È l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) a tenere il conto delle vittime. La rotta che collega Libia e Tunisia all’Italia è la più letale in tutto il mondo ...Dallo sversamento di sostanze chimiche alle mine antiuomo fino ai problemi futuri dei terreni agricoli: il viceministro ucraino per la Protezione ambientale spiega le conseguenze del conflitto per gli ...