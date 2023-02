6 aprile 1995: l’ultima vittoria in casa Juve del Torino nel derby della Mole in Serie A! (Di lunedì 27 febbraio 2023) derby Torino ultima vittoria Toro. Da 17 derby giocati in casa della Juventus che il Torino non vince una stracittadina. Nel frattempo sono intrecorsi 6 pareggi e 11 sconfitte contro la Vecchia Signora. l’ultima vittoria in campionato dei granata risale al 6 aprile del 1995, un mese dopo la Juventus conquistò il suo 23 esimo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)ultimaToro. Da 17giocati inntus che ilnon vince una stracittadina. Nel frattempo sono intrecorsi 6 pareggi e 11 sconfitte contro la Vecchia Signora.in campionato dei granata risale al 6del, un mese dopo lantus conquistò il suo 23 esimo ... TAG24.

