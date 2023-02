27 febbraio … (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gli eventi datati 27 febbraio Lazio-Sampdoria andrà in scena il giorno del centesimo anniversario dalla nascita di Flavio Cecconi, il quale debuttò in Serie A con la casacca biancoceleste proprio in una sfida contro i blucerchiati (anche se a Marassi). Nel massimo campionato vestì anche le maglie di Atalanta, Napoli, Palermo e Pro Patria. Era nato esattamente vent’anni prima di Carlos Alberto Parreira, famoso soprattutto come il commissario tecnico del quarto Mondiale verdeoro: alla guida di altre nazionali ha vinto anche una Copa America con il Perù e due volte la Coppa d’Asia. Il 27 febbraio 1943 ha dato anche i natali a Gabriele Cantagallo, tra i pali della Spal 57 presenze in A e 16 nel torneo cadetto. P.S. Lazio-Sampdoria si disputerà inoltre il giorno del trentesimo anniversario dalla scomparsa di Cosimo La Penna, ventuno presenze nel massimo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Gli eventi datati 27Lazio-Sampdoria andrà in scena il giorno del centesimo anniversario dalla nascita di Flavio Cecconi, il quale debuttò in Serie A con la casacca biancoceleste proprio in una sfida contro i blucerchiati (anche se a Marassi). Nel massimo campionato vestì anche le maglie di Atalanta, Napoli, Palermo e Pro Patria. Era nato esattamente vent’anni prima di Carlos Alberto Parreira, famoso soprattutto come il commissario tecnico del quarto Mondiale verdeoro: alla guida di altre nazionali ha vinto anche una Copa America con il Perù e due volte la Coppa d’Asia. Il 271943 ha dato anche i natali a Gabriele Cantagallo, tra i pali della Spal 57 presenze in A e 16 nel torneo cadetto. P.S. Lazio-Sampdoria si disputerà inoltre il giorno del trentesimo anniversario dalla scomparsa di Cosimo La Penna, ventuno presenze nel massimo ...

