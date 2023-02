27 febbraio 1933 | l' incendio e il potere

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Novant’anni fa andava a fuoco il Reichstag, il Parlamento tedesco. Adolf Hitler approfittò dell’attentato per farsi proclamare Cancelliere. E da allora segnare il destino dell’Europa. Le fiamme avvolsero le aule parlamentari del Reichstag tedesco che, a distanza di chilometri, sembrò un’immensa torcia, capace di arrampicarsi ancora più in alto, quasi a sfidare i confini del cielo. Con il «senno del poi», quel fuoco - 27, novant’anni fa - rappresenta l’anticipazione simbolica dell’destinato a bruciare l’Europa, fino alla conclusione della Seconda guerra mondale. L’episodio offrì il pretesto ad Adolf Hitler per chiedere i pieni poteri che gli furono concessi. Lui e il suo partito godevano di una popolarità a tratti entusiastica ma, alle urne, pur raggiungendo una maggioranza relativa qualificata, non disponevano di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StoricaRivista : ?? #accaddeoggi ? 27 febbraio 1933: In tarda serata viene appiccato un incendio al Palazzo del Reichstag, sede del… - terranostranews : Accadde oggi. La notte del 27 febbraio 1933 le fiamme distrussero il Reichstag, il parlamento tedesco a Berlino. An… - IveserVenezia : 27 febbraio 1933 - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 27 Febbraio 1933 ? L'edificio del parlamento tedesco a Berlino, il Reichstag, viene incendiato - sulsitodisimone : 27 Febbraio 1933 ? L'edificio del parlamento tedesco a Berlino, il Reichstag, viene incendiato… -

Nelun'aviatrice sorvola il deserto del Sahara alla ricerca del suo uomo, scomparso durante una traversata aerea. (SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Il nome del figlio Alessandro ...La notte del 27le fiamme distrussero il Reichstag, il parlamento tedesco a Berlino. Andava così in fumo il simbolo del fragile regime democratico nato dopo la sconfitta della Germania ...

Accadde oggi, 27 febbraio 1933: l'incendio del Reichstag Tag24

L'incendio del Reichstag spianò la strada a Hitler Focus

27 febbraio 1933, con il Reichstag anche il mondo prese fuoco Domani

Salernitana, accadde il 26 febbraio Solo Salerno

"Febbraio 1933", il mese che mandò in esilio la letteratura tedesca ilGiornale.it

Platz der Republik è illuminata a giorno: sono le fiamme a illuminare la folla di berlinesi accorsi per vedere. È il palazzo del Reichstag a bruciare nella sera come un falò di fine estate ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...