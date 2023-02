27 febbraio 1900: nasce il Bayern Monaco (VIDEO) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Buon compleanno Bayern Monaco Il 27 febbraio del 1900 nasce il Bayern Monaco. La società tedesca che ha vinto tutto in patria e in Europa compie 133 anni. Dal club bavarese sono passati i più grandi giocatori da Beckenbauer e Muller passando per Ribery e Robben. Ancora tanti auguri! L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Buon compleannoIl 27delil. La società tedesca che ha vinto tutto in patria e in Europa compie 133 anni. Dal club bavarese sono passati i più grandi giocatori da Beckenbauer e Muller passando per Ribery e Robben. Ancora tanti auguri! L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

