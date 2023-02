26 Febbraio 2023 – Zelensky ha rimosso Moskalev, comandante delle forze di Kiev in Donbass (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rimosso dal suo incarico il generale Eduard Moskalev, comandante della Joint Forces Operation, ovvero dell’operazione nel Donbass. L’opposizione bielorussa in esilio ha affermato che un aereo russo è stato distrutto in un aeroporto vicino a Minsk in quella che è stata definita “l’operazione di sabotaggio di maggior successo” dall’inizio del conflitto in Ucraina. Secondo Viacorka, “due bielorussi hanno effettuato l’operazione” utilizzando droni. “Hanno già lasciato il Paese e sono al sicuro“. Xi Jinping avrebbe dato ordine al suo esercito di essere pronto a invadere Taiwan “entro il 2027” secondo la CIA statunitense. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, condanna “gli atti terroristici compiuti oggi (in Cisgiordania, ndr) dai coloni ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr, hadal suo incarico il generale Eduarddella Joint Forces Operation, ovvero dell’operazione nel. L’opposizione bielorussa in esilio ha affermato che un aereo russo è stato distrutto in un aeroporto vicino a Minsk in quella che è stata definita “l’operazione di sabotaggio di maggior successo” dall’inizio del conflitto in Ucraina. Secondo Viacorka, “due bielorussi hanno effettuato l’operazione” utilizzando droni. “Hanno già lasciato il Paese e sono al sicuro“. Xi Jinping avrebbe dato ordine al suo esercito di essere pronto a invadere Taiwan “entro il 2027” secondo la CIA statunitense. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, condanna “gli atti terroristici compiuti oggi (in Cisgiordania, ndr) dai coloni ...

