26 Febbraio 2023 – Zelensky ha rimosso Moskalev | comandante delle forze di Kiev in Donbass

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr, hadal suo incarico il generale Eduarddella Joint Forces Operation, ovvero dell’operazione nel. L’opposizione bielorussa in esilio ha affermato che un aereo russo è stato distrutto in un aeroporto vicino a Minsk in quella che è stata definita “l’operazione di sabotaggio di maggior successo” dall’inizio del conflitto in Ucraina. Secondo Viacorka, “due bielorussi hanno effettuato l’operazione” utilizzando droni. “Hanno già lasciato il Paese e sono al sicuro“. Xi Jinping avrebbe dato ordine al suo esercito di essere pronto a invadere Taiwan “entro il 2027” secondo la CIA statunitense. Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, condanna “gli atti terroristici compiuti oggi (in Cisgiordania, ndr) dai coloni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ?? Dal discorso del Presidente all'Assemblea Federale, 21 febbraio 2023. Parte I ???? - ZZiliani : FRATE INDOVINO Oggi 27 febbraio si festeggia la ricorrenza del Santo Martire Marco #Bucciantini da Campiglia Maritt… - MarianoGiustino : Lui è #Ebrahim_Rigi,cittadino beluci,arrestato per le proteste di #Zahedan,rilasciato su cauzione a dicembre2022 e… - laltraguanciama : RT @Daniela73368758: 26 febbraio 2023 DA OGGI HO DETTO BASTA BIRRA! ZIO BILL HA INVESTITO UN MILIARDO DI DOLLARI SU 'HEINEKEN' (TRA CUI MO… - Plaffo : Ecco i 10 giochi PC più venduti della settimana in Italia | 13 – 19 febbraio 2023 -

Oggi, martedì 28, non andrà in onda neanche Amici 22 , nel consueto appuntamento delle 16 su Canale 5. Anche in questo caso non si tratta di una diretta, bensì una scelta di ...Un colpo mortale inaspettato, dato che il 1°, con il decreto Aiuti quater, il governo, prima delle elezioni in Lazio e in Lombardia, teneva a far sapere di aver risolto la questione dello ...

Fiducia dei consumatori e delle imprese - Febbraio 2023 Istat

Dl 27 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e del PNC" BibLus-net

Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di martedì 28 febbraio 2023 RaiNews

Fotorassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani di lunedì 27 febbraio 2023 RaiNews

La morte di Maurizio Costanzo ha portato stravolgimento nel palinsesto Mediaset a partire dal giorno stesso della scomparsa, venerdì 24 febbraio. Sospese le trasmissioni condotte da Maria De Filippi, ...Non usa mezzi termini Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum terzo settore, “leggendo” il naufragio avvenuto domenica 26 febbraio al largo della costa di Crotone, in Calabria. Eventi come quello, ...