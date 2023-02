24 Ore Le Mans 2023: pubblicato l’elenco dei partecipanti all’edizione del Centenario. Due Ferrari nella classe regina! (Di lunedì 27 febbraio 2023) A poco più di tre mesi dal via della gara, l’Automobile Club de l’Ouest ha svelato l’elenco completo dei partecipanti alla 24 Ore di Le Mans 2023. Tanta attesa per l’edizione del Centenario, che si disputerà come di consueto sul Circuit de la Sarthe tra sabato 10 e domenica 11 giugno e sarà valevole anche come quarto appuntamento stagionale del WEC (Mondiale Endurance). Saranno ben 62 gli equipaggi impegnati, con molte novità tra le 16 auto della classe Hypercar, le 24 LMP2 e le 21 LMGTE AM. Il Comitato di selezione francese ha ammesso in primis i 38 iscritti alla stagione completa del FIA World Endurance Championship 2023, per poi invitare chi ha ottenuto i migliori risultati nel 2022 tra European Le Mans Series, Le Mans Cup, Asian Le ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) A poco più di tre mesi dal via della gara, l’Automobile Club de l’Ouest ha svelatocompleto deialla 24 Ore di Le. Tanta attesa per l’edizione del, che si disputerà come di consueto sul Circuit de la Sarthe tra sabato 10 e domenica 11 giugno e sarà valevole anche come quarto appuntamento stagionale del WEC (Mondiale Endurance). Saranno ben 62 gli equipaggi impegnati, con molte novità tra le 16 auto dellaHypercar, le 24 LMP2 e le 21 LMGTE AM. Il Comitato di selezione francese ha ammesso in primis i 38 iscritti alla stagione completa del FIA World Endurance Championship, per poi invitare chi ha ottenuto i migliori risultati nel 2022 tra European LeSeries, LeCup, Asian Le ...

