10 e Lotto, con una schedina da 3 euro vinti nel Sannio 2,5 milioni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa schedina vincenteUn'altra grande vincita centrata in Campania e precisamente a Telese Terme, in provincia di Benevento. Protagonista però questa volta il 10eLotto nella sua versione con estrazione ogni 5 minuti. Si tratta di una modalità di gioco molto seguita in ricevitoria. La vincita in questione ha riguardato la ricevitoria di via Roma a Telese Terme. Il fortunato giocatore, un cliente abituale della ricevitoria, ha giocato i numeri 5-7-10-17-25-27-47-48-77-90 per l'estrazione che si sarebbe tenuta questa mattina alle 8,55. La giocata era di 1 solo euro più 1 euro puntato sulle opzioni Numero Oro e Doppio Oro. La schedina totale comportava una spesa quindi di 3 euro. Ebbene, nell'estrazione suddetta sono apparsi tutti gli estratti giocati, dei ...

