Zeman torna nella "sua" Pescara: sarà il nuovo allenatore (Di domenica 26 febbraio 2023) Il tecnico boemo approda sulla panchina del Delfino per la terza volta in carriera. Pronto un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di promozione in B Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) Il tecnico boemo approda sulla panchina del Delfino per la terza volta in carriera. Pronto un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di promozione in B

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zednekzeman81 : RT @CalcioWeb: #Zeman torna in panchina nel campionato italiano: inizia una nuova missione dell'allenatore ex Lazio e Roma - monza_news : Zeman torna in panchina al Pescara al posto di un ex Monza: quando i brianzoli fecero un'offerta al boemo - Zednekzeman81 : Si torna in sella #zeman #pescara grazie #sebastiani ?@PescaraCalcio? ?@ElevenSportsIT? - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Pescara ko, torna Zeman' - Ilovepalermocalcio - domieffe : Zeman che torna a Pescara anche basta -