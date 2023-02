Zeman ad un passo dal Pescara, si discute della durata del contratto (CorSport) (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Pescara ha perso contro il Cerignola in trasferta e, nel post partita, ha esonerato il suo allenatore, Alberto Colombo. Il suo successore, scrive il Corriere dello Sport, sarà Zeman. Dopo il match il presidente del club, Daniele Sebastiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Con Zeman non si era lasciato bene, ma ha dichiarato: «Zeman? Io non ho problemi con nessuno, l’importante è il bene del Pescara. Questa partita di Cerignola è stata davvero imbarazzante». Il quotidiano sportivo scrive: “In verità l’avvicendamento era già stato apparecchiato qualche giorno fa. Per la precisione martedì scorso, quando Delli Carri (il direttore sportivo del Pescara, ndr) è andato a cena a Roma con l’allenatore. Dunque, Zeman torna volentieri, considera la squadra ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 febbraio 2023) Ilha perso contro il Cerignola in trasferta e, nel post partita, ha esonerato il suo allenatore, Alberto Colombo. Il suo successore, scrive il Corriere dello Sport, sarà. Dopo il match il presidente del club, Daniele Sebastiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Connon si era lasciato bene, ma ha dichiarato: «? Io non ho problemi con nessuno, l’importante è il bene del. Questa partita di Cerignola è stata davvero imbarazzante». Il quotidiano sportivo scrive: “In verità l’avvicendamento era già stato apparecchiato qualche giorno fa. Per la precisione martedì scorso, quando Delli Carri (il direttore sportivo del, ndr) è andato a cena a Roma con l’allenatore. Dunque,torna volentieri, considera la squadra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Zeman ad un passo dal Pescara, si discute della durata del contratto (CorSport) Ieri l’esonero di Colombo. Il clu… - sportli26181512 : Pescara, Colombo a un passo dall'esonero: si va verso il ritorno di Zeman: La società abruzzese si prepara a esoner… - anto_piazzolla : RT @lagoleada_it: #Zeman ad un passo dal ritorno in #SerieC! ?? - lagoleada_it : #Zeman ad un passo dal ritorno in #SerieC! ?? - ilcano22 : RT @sportface2016: #Pescara, Colombo a un passo dall’esonero: tutto apparecchiato per il ritorno di #Zeman -