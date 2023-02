Zelensky: 'Anche con la pace dovremo difenderci dalla Russia per altri dieci anni' (Di domenica 26 febbraio 2023) Il problema non è solo la pace ma costruire un futuro di sicurezza mettendosi al riparo dagli appetiti zaristi, oggi con Putin e domani chissà con chi. Se Anche l' Ucraina dovesse firmare il più ... Leggi su globalist (Di domenica 26 febbraio 2023) Il problema non è solo lama costruire un futuro di sicurezza mettendosi al riparo dagli appetiti zaristi, oggi con Putin e domani chissà con chi. Sel' Ucraina dovesse firmare il più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - raffaellapaita : “Abbiamo già lottato per il nostro futuro. Anche se stiamo ancora lottando per il presente.” #Zelensky Un anno di… - GiovaQuez : Capuozzo: “Zelensky ha criticato Berlusconi e Meloni non ha risposto. Se Berlusconi avesse comprato una villa a Don… - m_ccini : RT @MariaDellaMoni6: ???? GENOVA - Ieri lavoratori portuali in piazza per protestare contro l'invio di armi a Zelensky. Manifestazioni anche… - Giankoretto : @GassmanGassmann La Ue vuole solo trascinarci in guerra a fianco dell'Ucraina, lo dice anche Zelensky oggi, ci vuol… -