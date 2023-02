Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: AMICHEVOLE - Galatasaray, 4-2 all'Alanyaspor: Zaniolo subito a segno - napolimagazine : AMICHEVOLE - Galatasaray, 4-2 all'Alanyaspor: Zaniolo subito a segno - leggoit : Zaniolo subito in gol col Galatasaray: entra a 10 minuti dalla fine e segna nel recupero - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Galatasaray, a #Zaniolo bastano pochi minuti: è subito gol - romanewseu : Zaniolo fa subito centro, primo gol con la maglia del Galatasaray ?? -

è entrato al 35' st di questa partita e dopo 14 minuti, quindi nel recupero, ha segnato la prima rete con la sua nuova squadra per il 4 - 2 finale a favore del Galatasaray. Il campionato ...Entrambi hanno presentato alle autorità una denuncia contro ignoti,nel frattempo è andato ... Ma ci sono "daspati" chedopo aver firmato si mettono comunque in viaggio per partecipare ...

Zaniolo subito a segno nel Galatasaray - Calcio Agenzia ANSA

Zaniolo subito a segno: goal al debutto col Galatasaray Goal Italia

Galatasaray, a Zaniolo bastano pochi minuti: è subito gol Calciomercato.com

Zaniolo subito in gol col Galatasaray: entra a 10 minuti dalla fine e segna nel recupero leggo.it

Il Galatasaray vince 4-2 con l’Alanyaspor. Zaniolo subito a segno Alfredo Pedullà

Fino al momento, dopo essere andato via dai nerazzurri dopo aver rotto con Spalletti che gli ha pure tolto la fascia da capitano, i presupposti per tornare in Italia non ci sono stati, nonostante sia ...Sfida europea in maschera per l'attaccante inglese: in tempi record è stata realizzata una mascherina ad hoc per il numero nove giallorosso, in dubbio per la sfida ...