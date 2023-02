Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ? #Zaniolo debutto con gol con il #Galatasaray ?? Entra e segna contro l'#Alanyaspor ???? L'esordio in #Turchia dell… - sportli26181512 : #Zaniolo entra e segna: debutto con gol nel #Galatasaray: Buona la prima per l'ex #Roma: dentro nel finale nell'ami… - romaforever_it : Zaniolo entra e segna: debutto con gol nel Galatasaray - Luxgraph : Galatasaray, Zaniolo subito protagonista: entra e segna all’esordio - CORNERNEWS24 : #Calcio - Zaniolo subito a segno nel Galatasaray Amichevole con Alanyaspor, Nicolò entra all'80 e segna dopo 14' -

ROMA - Quel gol che con la Roma era diventato un assillo, in Turchia è invece arrivato subito. Sono bastati pochi minuti infatti a Nicolòper esultare con la nuova maglia del Galatasaray , dove è approdato a gennaio e ha scelto il numero 17 in onore di un giovane tifoso della squadra di Istanbul morto a causa del terribile ...Frecciatina a Sarrisubito in golè entrato al 35' st di questa partita e dopo 14 minuti, quindi nel recupero, ha segnato la prima rete con la sua nuova squadra per il 4 - 2 finale a ...

Mou ha sottolineato come cambi la musica quando entra Wijnaldum e in effetti ... è una coincidenza che una volta liberato lo spogliatoio dai capricci di Zaniolo tutto sia migliorato sensibilmente E' ...Ora i giallorossi si preparano ad affrontare in Austria una nuova prova. L’Europa League entra nella fase a eliminazione diretta, riservando anche alla squadra di Mou una prova decisiva per quel che ...