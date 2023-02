Yoko Ono lascia New York dopo 50 anni: si trasferisce in campagna (Di domenica 26 febbraio 2023) Leggi Anche Il killer di John Lennon chiede scusa a Yoko Ono: fu un atto spregevole Yoko Ono , durante la pandemia di Covid, aveva deciso di trasferirsi nella tenuta vicino Franklin, una cittadina di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 febbraio 2023) Leggi Anche Il killer di John Lennon chiede scusa aOno: fu un atto spregevoleOno , durante la pandemia di Covid, aveva deciso di trasferirsi nella tenuta vicino Franklin, una cittadina di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Yoko Ono lascia New York dopo 50 anni: si trasferisce in campagna #yokoono - vdivinii : john lennon e yoko ono - CamiRivadero : Nuestro John Lennon y Yoko Ono ?? - apsny_news : Yoko Ono lascia New York dopo 50 anni, si trasferisce in campagna – Mondo - srtagrohl : @sosagustina Nuestro John Lennon y Yoko Ono ?? -