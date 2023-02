Xiaomi 13 e 13 Pro, le nostre prime impressioni. Foto e video (Di domenica 26 febbraio 2023) Lanciata ad inizio anno in Cina, la famiglia Xiaomi 13 arriva oggi in Europa. Il tratto distintivo è la sezione Fotografica, firmata da Leica, che sul modello Pro fa debuttare una soluzione ottica inedita. ... Leggi su dday (Di domenica 26 febbraio 2023) Lanciata ad inizio anno in Cina, la famiglia13 arriva oggi in Europa. Il tratto distintivo è la sezionegrafica, firmata da Leica, che sul modello Pro fa debuttare una soluzione ottica inedita. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : La mano di Leica si vede. Soprattutto sulla modalità 'authentic' - Digital_Day : Non solo Xiaomi 13: arrivano anche le cuffie hi-res e un nuovo orologio - TuttoAndroid : Gli Xiaomi 13 arrivano in Italia con specifiche al top: ecco disponibilità e prezzi - thedextazlab : Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro go international at MWC - GizChinait : #XIAOMI Watch S1 Pro e Buds 4 Pro ufficiali al MWC 2023: prezzi e disponibilità #MWC2023 #XiaomiBuds4Pro… -