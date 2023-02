WWE | Roman Reigns pubblicizzato per diverse date | possibile mantenga il titolo a Wrestlemania?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il main event di39, a meno di sorprese ormai fuori dal tempo, sarà Cody Rhodes vscon in palio l’Undisputed WWE Universal Championship detenuto da più di 900 giorni dal Tribal Chief. Nonostante sembrasse scritto, secondo diversi addetti ai lavori, chepotesse prendersi un periodo di pausa post Showcase of Immortals, potrebbe non essere così e questo rende il sicuro main event della Night 2 didecisamente incerto. Alcuni report, infatti, indicano come sia Backlash, sia il probabile Premium Live Event in Arabia Saudita (entrambi in programma a maggio) vedano. Non solo, visto che al netto dell’edizione britannica di Money in the Bank, anche per Summerslam la musica è la ...