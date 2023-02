WWE: Nuovo “gimmick match” in arrivo? Sicuramente non sarà piacevole per Dominik Mysterio… (Di domenica 26 febbraio 2023) La WWE ha recentemente rinnovato alcuni marchi dedicati ad alcuni incontri e show celebri, nonché spesso ricorrenti nella storia della federazione di Stamford. Stiamo parlando di “WWE NXT”, “Royal Rumble”, “Money In The Bank”, “Elimination Chamber” e “Fatal 4-Way”. Ma un “trademark”, insieme a questi, non è passato inosservato ai colleghi di Ringside News e potrebbe riguardare un Nuovo gimmick match e, in maniera diretta, Dominik Mysterio. Il “Jailhouse Street Fight” sarà un Nuovo match? Dominik Mysterio ne sarà il protagonista? Dominik Mysterio, dal suo turn heel ai danni di Edge e del padre Rey Mysterio di Clash at the Castle, si è imposto al fianco del Judgment Day ed in particolar modo insieme a Rhea ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 febbraio 2023) La WWE ha recentemente rinnovato alcuni marchi dedicati ad alcuni incontri e show celebri, nonché spesso ricorrenti nella storia della federazione di Stamford. Stiamo parlando di “WWE NXT”, “Royal Rumble”, “Money In The Bank”, “Elimination Chamber” e “Fatal 4-Way”. Ma un “trademark”, insieme a questi, non è passato inosservato ai colleghi di Ringside News e potrebbe riguardare une, in maniera diretta,Mysterio. Il “Jailhouse Street Fight”unMysterio neil protagonista?Mysterio, dal suo turn heel ai danni di Edge e del padre Rey Mysterio di Clash at the Castle, si è imposto al fianco del Judgment Day ed in particolar modo insieme a Rhea ...

