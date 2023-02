(Di domenica 26 febbraio 2023)è stato il top name della WWE per quasi 15 anni e la sua carriera ventennale parla da sé. Il 16 volte campione del mondo però, è oramai un part-timer e si dedica principalmente alla sua carriera hollywoodiana ma di tanto in tanto non si lascia scappare l’occasione di tornare in WWE, che da sempre considera come casa sua.farà da mentore Non è una novità che molti colleghi apprezzino e non poco la presenza dinel backstage e la suaa dare consigli, ma sembra che adesso il ruolo del bostoniano sarà principalmente proprio questo. Infattihala sua piùperin rampa di lancio qualora ce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: John Cena avrebbe dato la sua più completa disponibilità ad aiutare i giovani talenti - Punk_MSD : @Priya__vijay22 @WWE @JohnCena @tdgarden Anna nuvv John cena fan a - DaniloBatresi : RT @dmaxitalia: Attenzione, attenzione ?? Non perdetevi il ritorno di John Cena live su @discoveryplusIT ?? Tutte le info qui: https://t.c… - dmaxitalia : Attenzione, attenzione ?? Non perdetevi il ritorno di John Cena live su @discoveryplusIT ?? Tutte le info qui:… - Zona_Wrestling : WWE: Sono stati venduti molti biglietti per la puntata di Raw del 6 marzo dopo la pubblicizzazione del ritorno di J… -

...della). Tra l'altro non è la prima volta che l'attore prova a sviluppare un progetto per il franchise, dato che nel 2017 parlò di una sceneggiatura di un film di D&D che aveva scritto con...Caratteristiche Documentario sportivo interattivo : giocate ricreando i momenti più emozionanti delle sfide vissute in 20 anni di onorata carriera nelladaCena, affrontando i suoi avversari ...

WWE: John Cena avrebbe dato la sua più completa disponibilità ad aiutare i giovani talenti Zona Wrestling

WWE: John Cena torna a Monday Night Raw nella Road to ... World Wrestling

John Cena sarà presente a RAW il 6 marzo The Shield Of Wrestling

WWE 2K23 wrestling spettacolo! Siamo saliti sul ring con John Cena Everyeye Videogiochi

WWE 2K23 provato: da John Cena a WarGames, il gameplay in anteprima eSports & Gaming

The Paul brothers Jake and Logan are two of social media's most notorious names, and they've brought along their parents Pam and Greg for the wild ride of celebrity ...The ex-wife and business partner of Dwayne "The Rock" Johnson is the first woman owner of an American professional sports league.