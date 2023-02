(Di domenica 26 febbraio 2023)ha umiliato Bobby Lashley sulla road to WrestleMania 39. The Beast ha ricevuto una sfida a sorpresa per lo show degli show durante Raw la scorsa settimana: Omos ha infatti sfidatoa un. Con grande sorpresa di tutti, i fan hanno immediatamente criticato la WWE per aver scelto un avversario come Omos. Voci di corridoio Secondo rumor,tranquillamentel’incontro se avesse voluto. C’è da dire che The Beast Incarnate non può averlo odiato così tanto. Sembra, però, quasi impossibile credere cheabbia richiesto questo, perché sarebbe di difficile comprensione.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Brock Lesnar avrebbe potuto rifiutare il controverso match a WM39? - SpazioWrestling : Arrivano conferme sui piani per Brock Lesnar in vista di WrestleMania 39 #WWE #BrockLesnar #WrestleMania39 - cristian90ax : @WWE @TheGiantOmos @BrockLesnar Che cagata assurda, ma un brock gunther no? Sta cagata vi farà perdere un sacco di soldi - Zona_Wrestling : Kurt Angle: 'Lesnar è decisamente un heel, non esiste vedere un Brock babyface' - gioda89 : RT @donnetralecorde: Asuka è diventata la prima e unica donna nel roster WWE ad aver vinto un MITB match, Royal Rumble match e Elimination… -

Entra nel ring con un'ampia rosa di leggende e superstartra cui Roman Reigns, 'American Nightmare' Cody Rhodes, Ronda Rousey,Lesnar, 'Stone Cold' Steve Austin e tanti altri. ...Lesnar - Backlash (2003) : Qui il link al video Showcase. John Cena vs. AJ Styles - ... Vi ricordiamo che2K23 sarà disponibile dal 17 marzo su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, ...

Brock Lesnar cambia avversario per WrestleMania 39 The Shield Of Wrestling

WWE: I piani per Brock Lesnar a WrestleMania 39 sono cambiati Spazio Wrestling

Brock Lesnar perde la testa e va totalmente fuori copione - SPOILER World Wrestling

Aggiornamenti sui piani di Brock Lesnar per WrestleMania Tuttowrestling

Brock Lesnar: qual è il piano della WWE per WrestleMania 39 The Shield Of Wrestling

One of the most emotional moments in WWE history was when Benoit won the world heavyweight championship. In the ensuing celebration, Eddie came down into the ring and clapped for his long time friend.RELATED: 10 Most Shocking Ways Undertaker Broke Character. However, there have been certain times over the years when wrestlers have broken character in front of fans for a variet ...