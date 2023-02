WWE: Altro record per Roman Reigns, è la superstar con l’overall più alto mai assegnato in un gioco targato WWE (Di domenica 26 febbraio 2023) Fra poco meno di un mese uscirà il nuovo gioco made in WWE prodotto come sempre dalla 2K, WWE2K23, e nell’ultima settimana la compagnia si è divertita a svelarci pian piano non solo il roster ma anche l’overall delle varie superstar e uno di questi sicuramente spicca più degli altri. l’overall più alto in assoluto Si può dire che l’attuale WWE Undisputed Universal Champion Roman Reigns abbia stabilito un ulteriore record, infatti il suo overall nel nuovo gioco è di 99, ed è il più alto mai assegnato fin ora ad una superstar in un gioco, con il record precedente che apparteneva a The Undertaker con 98 in SmackDown vs Raw 2011. ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 febbraio 2023) Fra poco meno di un mese uscirà il nuovomade in WWE prodotto come sempre dalla 2K, WWE2K23, e nell’ultima settimana la compagnia si è divertita a svelarci pian piano non solo il roster ma anchedelle variee uno di questi sicuramente spicca più degli altri.piùin assoluto Si può dire che l’attuale WWE Undisputed Universal Championabbia stabilito un ulteriore, infatti il suo overall nel nuovoè di 99, ed è il piùmaifin ora ad unain un, con ilprecedente che apparteneva a The Undertaker con 98 in SmackDown vs Raw 2011. ...

