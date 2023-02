WTA Merida 2023, Camila Giorgi: “Match molto difficile, girato su punti importanti” (Di domenica 26 febbraio 2023) Camila Giorgi protagonista assoluta al torneo WTA di Merida. La tennista marchigiana è in finale in Messico, la decima della sua carriera, superando anche la ceca Katerina Siniakova per 7-5 7-6. Un percorso netto per l’azzurra, arrivata a questo punto senza cedere nemmeno un set. “Quello di oggi è stato un Match molto difficile – debutta Giorgi a caldo dopo la sfida vinta sulla ceca – ma sono molto contenta di essere arrivata in finale. La mia settimana è stata ottima fino a questo momento“. Camila si lascia poi andare ad una piccola analisi sulla sfida, rimanendo però sul vago: “Credo che oggi abbiano fatto la differenza pochi punti, pochissimi. Alla fine la partita è girata negli scambi importanti“. ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023)protagonista assoluta al torneo WTA di. La tennista marchigiana è in finale in Messico, la decima della sua carriera, superando anche la ceca Katerina Siniakova per 7-5 7-6. Un percorso netto per l’azzurra, arrivata a questo punto senza cedere nemmeno un set. “Quello di oggi è stato un– debuttaa caldo dopo la sfida vinta sulla ceca – ma sonocontenta di essere arrivata in finale. La mia settimana è stata ottima fino a questo momento“.si lascia poi andare ad una piccola analisi sulla sfida, rimanendo però sul vago: “Credo che oggi abbiano fatto la differenza pochi, pochissimi. Alla fine la partita è girata negli scambi“. ...

