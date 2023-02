Wta Merida 2023: Camila Giorgi cerca il quarto titolo in carriera nella finale con Rebecca Peterson (Di domenica 26 febbraio 2023) Con l’ennesima prestazione convincente di una settimana da incorniciare, Camila Giorgi ha conquistato l’accesso alla finale dell’Akron Merida Open, torneo WTA 250 che si sta disputando sul cemento della capitale dello stato federato dello Yucatán. In semifinale la tennista azzurra ha sconfitto la testa di serie numero 4 del tabellone, Katerina Siniakova, con il punteggio di 7-5 7-6(2) confermando di essere davvero tornata in grandissima forma. In quella che sarà la decima finale della sua carriera, la prima da quando arrivò a conquistare il titolo nel WTA 1000 di Montreal nell’agosto del 2021, Giorgi andrà a caccia del quarto titolo della sua carriera. COME E QUANDO SEGUIRE LA ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) Con l’ennesima prestazione convincente di una settimana da incorniciare,ha conquistato l’accesso alladell’AkronOpen, torneo WTA 250 che si sta disputando sul cemento della capitale dello stato federato dello Yucatán. In semila tennista azzurra ha sconfitto la testa di serie numero 4 del tabellone, Katerina Siniakova, con il punteggio di 7-5 7-6(2) confermando di essere davvero tornata in grandissima forma. In quella che sarà la decimadella sua, la prima da quando arrivò a conquistare ilnel WTA 1000 di Montreal nell’agosto del 2021,andrà a caccia deldella sua. COME E QUANDO SEGUIRE LA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WTA : Semifinals are set in Mérida ?? Peterson vs. McNally Giorgi vs. [4] Siniakova #MéridaOpenAKRON - DeportesOlimpi : WTA Merida Semifinales: @beckspeterson a @CatyMcNally (6-2 6-7 (4-7) 6-4), Camila Giorgi a @K_Siniakova (7-5 7-6 (7… - Tenniscircus : WTA 250 Merida, Camila Giorgi è in finale! Sconfitta Siniakova in 2 set, questa notte alle 2 sfida Peterson per il… - GlobalShowGSRa1 : #Tennis #WTA #Merida: #CamilaGiorgi vola in finale - BananitaMayu : RT @lorenzofares: Camila #Giorgi ???? batte anche Katerina Siniakova ???? e al #wtamerida giocherà vs Rebecca Peterson ???? la 10a finale della s… -