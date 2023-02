Wsj, per rapporto Usa Covid nato da fuga in laboratorio (Di domenica 26 febbraio 2023) Un rapporto del dipartimento dell'Energia Usa ha concluso che la pandemia di Covid molto probabilmente è nata da una fuga in laboratorio. Lo riferisce il Wall Street Journal in esclusiva dopo aver ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Undel dipartimento dell'Energia Usa ha concluso che la pandemia dimolto probabilmente è nata da unain. Lo riferisce il Wall Street Journal in esclusiva dopo aver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucioMalan : Wsj, per rapporto Usa Covid nato da fuga in laboratorio - Ultima Ora - ANSA - Ilsognatore13 : RT @riannuzziGPC: Quadruplicando il numero dei loro addestratori militari schierati a Taiwan, gli USA proseguono i preparativi per creare u… - notizienet : Wsj, per rapporto Usa Covid nato da fuga in laboratorio - 'Lo conclude il dipartimento dell'energia' - carseri : RT @riannuzziGPC: Quadruplicando il numero dei loro addestratori militari schierati a Taiwan, gli USA proseguono i preparativi per creare u… - DmitryEvic : RT @riannuzziGPC: Quadruplicando il numero dei loro addestratori militari schierati a Taiwan, gli USA proseguono i preparativi per creare u… -