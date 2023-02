Winter edition del Festival Internazionale del Giornalismo e del libro d’Inchiesta. A Napoli quattro incontri dal 27 febbraio al 20 marzo (Di domenica 26 febbraio 2023) Inizia lunedì 27 febbraio con ‘U Siccu – Matteo Messina Denaro, l’ultimo dei capi’ (Paper First), volume scritto dal giornalista Lirio Abbate, la Winter edition del Festival Internazionale del Giornalismo e del libro d’Inchiesta. Dopo due rassegne estive presso il resort Gocce di Capri a Massa Lubrense, mentre gli organizzatori lavorano al calendario della terza Summer edition, la kermesse raddoppia e si trasferisce per quattro appuntamenti a Napoli presso il ristorante storico La Locanda del Cerriglio. Come sempre ogni lunedì, stavolta alle 18.30. Abbate parlerà e discuterà del suo libro sulla vita di Matteo Messina Denaro, arricchito da una prefazione che ne racconterà l’arresto e le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Inizia lunedì 27con ‘U Siccu – Matteo Messina Denaro, l’ultimo dei capi’ (Paper First), volume scritto dal giornalista Lirio Abbate, ladeldele del. Dopo due rassegne estive presso il resort Gocce di Capri a Massa Lubrense, mentre gli organizzatori lavorano al calendario della terza Summer, la kermesse raddoppia e si trasferisce perappuntamenti apresso il ristorante storico La Locanda del Cerriglio. Come sempre ogni lunedì, stavolta alle 18.30. Abbate parlerà e discuterà del suosulla vita di Matteo Messina Denaro, arricchito da una prefazione che ne racconterà l’arresto e le ...

