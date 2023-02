Voto Primarie Pd 2023, Letta cede il testimone: “Inno alla democrazia e alla partecipazione” (Di domenica 26 febbraio 2023) Domenica 26 febbraio 2023 sarà una data epocale per la storia del Pd: non solo perché si va al Voto per le Primarie, che eleggeranno il futuro segretario, ma anche per il segnale di cambiamento che il popolo del Nazareno intende dare a questa tornata elettorale interna. Dagli ambienti dem traspare una parola sopra le ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Domenica 26 febbraiosarà una data epocale per la storia del Pd: non solo perché si va alper le, che eleggeranno il futuro segretario, ma anche per il segnale di cambiamento che il popolo del Nazareno intende dare a questa tornata elettorale interna. Dagli ambienti dem traspare una parola sopra le ... TAG24.

