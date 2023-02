Volley | Serie A1 Femminile 2022 2023 | Conegliano vince con il rischio | bene anche Scandicci

Leggi su sportface

(Di domenica 26 febbraio 2023) Tutto facile per Bergamo, che nella settima giornata di ritorno della regular season diA1dibatte Perugia in tre set (25-21, 25-15, 25-21). Match dominato dalle padrone di casa, che con questi tre punti volano a quota 31 in sesta posizione. Dominiodi Cuneo in casa di Macerata, con gli ospiti che tornano alla vittoria dopo ben sette sconfitte consecutive imponendosi in tre set (21-25, 17-25, 20-25) sull’ultima in classifica. Vittoria in rimonta per Chieri, che batte in quattro set Busto Arsizio volando a quota 42 punti in classifica in quarta posizione. Dopo un primo set perso sul 20-25, le padrone di casa hanno reagito alla grande pareggiando i conti con il 25-20 nel secondo set, trovando il sorpasso con il 25-23 del terzo set e chiudendo i ...