Volley, Paola Egonu torna a giocare in Turchia! Quando riparte il campionato? Subito sfida a Boskovic (Di domenica 26 febbraio 2023) La Sultanlar Ligi, ovvero il massimo campionato turco di Volley femminile, è ferma da un mese a causa delle forti scosse di terremoto registrate lo scorso 6 febbraio al confine con la Siria che hanno mietuto più di 40.000 vittime. Gli organizzatori hanno deciso di fare riprendere il torneo nel weekend del 4-5 marzo: sarà proprio in quel fine settimana che l’attività sportiva agonistica ripartirà a tutti gli effetti sul suolo anatolico (a Istanbul si disputeranno in quei giorni gli Europei Indoor di atletica leggera). Paola Egonu tornerà dunque in campo con la maglia del VakifBank Istanbul e il rientro sarà spettacolare, visto che è Subito prevista la super sfida contro l’Eczacibasi Istanbul. L’opposto italiano incrocerà Tijana Boskovic, MVP degli ultimi due Mondiali ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) La Sultanlar Ligi, ovvero il massimoturco difemminile, è ferma da un mese a causa delle forti scosse di terremoto registrate lo scorso 6 febbraio al confine con la Siria che hanno mietuto più di 40.000 vittime. Gli organizzatori hanno deciso di fare riprendere il torneo nel weekend del 4-5 marzo: sarà proprio in quel fine settimana che l’attività sportiva agonistica ripartirà a tutti gli effetti sul suolo anatolico (a Istanbul si disputeranno in quei giorni gli Europei Indoor di atletica leggera).tornerà dunque in campo con la maglia del VakifBank Istanbul e il rientro sarà spettacolare, visto che èprevista la supercontro l’Eczacibasi Istanbul. L’opposto italiano incrocerà Tijana, MVP degli ultimi due Mondiali ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Volley, Paola Egonu torna a giocare in Turchia! Quando riparte il campionato? Subito sfida a Boskovic - - claudio56379213 : RT @Agenzia_Ansa: Martina Scavelli ha annunciato di dimettersi da arbitro di serie B di pallavolo perché stanca di essere discriminata per… - OA_Sport : Volley, Paola Egonu trascina il VakifBank in Champions League: quanti punti ha segnato contro Valentina Diouf? - - romano84653702 : RT @Agenzia_Ansa: Martina Scavelli ha annunciato di dimettersi da arbitro di serie B di pallavolo perché stanca di essere discriminata per… - chojin00 : ma ma ma ... ma l'arbitro di pallavolo quando vede bene ed è in grado di salire la scaletta non può fare il suo lav… -