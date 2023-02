Volley maschile: Piacenza vince la Coppa Italia 2023, sconfitta Trento 3-0 (Di domenica 26 febbraio 2023) La finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2023 di Volley maschile incorona la Gas Sales Bluenergy Piacenza. I biancorossi di Massimo Botti, dopo aver eliminato a sorpresa la favorita Perugia in tre set, sconfiggono anche l’Itas Trentino con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-17, 25-23) e continuano a sognare. La vittoria ai danni dei ragazzi di Angelo Lorenzetti, che avevano invece battuto in rimonta al tie-break Milano, regala a Piacenza il primo trofeo dell’anno nonché la prima Coppa Italia della sua storia. Sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo dello Sport di Roma, i biancorossi conquistano il primo trofeo maggiore della loro storia. CALENDARIO FINAL FOUR Coppa ... Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) La finale della Del MonteSuperlegadiincorona la Gas Sales Bluenergy. I biancorossi di Massimo Botti, dopo aver eliminato a sorpresa la favorita Perugia in tre set, sconfiggono anche l’Itas Trentino con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-17, 25-23) e continuano a sognare. La vittoria ai danni dei ragazzi di Angelo Lorenzetti, che avevano invece battuto in rimonta al tie-break Milano, regala ail primo trofeo dell’anno nonché la primadella sua storia. Sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo dello Sport di Roma, i biancorossi conquistano il primo trofeo maggiore della loro storia. CALENDARIO FINAL FOUR...

