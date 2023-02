Volley femminile | Serie A1 | Conegliano al tie-break contro Pinerolo! Scandicci batte Milano | squillo di Chieri

(Di domenica 26 febbraio 2023) Oggi pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per laA1 diha sofferto più del previstola penultima della classe Pinerolo e di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso è stata costretta a recupare da 0-1l’agguerrita compagine piemontese. Le Campionesse del Mondo si sono portatae sul 2-1, ma si sono imbattute nella verve delle rivali e sono state costrette al tie-. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno mostrato i muscoli nel momento cruciale e hanno infilato la 19ma vittoria in campionato, confermandosi al comando della classifica generale con quattro punti di vantaggio su. Prova di spessore da parte della schiacciatrice Kathryn Plummer (22 punti) e della ...

ALESSANDRIA - Alessandria Volley, vincente e convincente contro Volley Cigliano, le ragazze di coach Ruscigni trionfanti per 3-0.