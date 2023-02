Volley, Coppa Italia 2023. Piacenza-Trento finale a sorpresa ma quante stelle in campo! (Di domenica 26 febbraio 2023) Alzi la mano chi, anche solo due mesi fa, avrebbe pensato ad una finale di Coppa Italia tra Piacenza e Trento. E’ vero che i trentini sono abbonati alle finali e che ne hanno perse tante ultimamente (lo scorso anno in Champions, quella del Mondiale per club quest’anno) ma non era scritto che fossero protagonisti fino in fondo nella final four di Roma e infatti hanno rischiato grosso in semifinale, quando si sono trovati sotto 0-2 con Milano piazzando la seconda rimonta contro i meneghini in meno di una settimana. La sorpresa vera si chiama Piacenza: la squadra affidata a Massimo Botti, dopo l’esonero di Lorenzo Bernardi, ha recuperato per l’occasione tutti i titolari, in particolare il brasiliano Leal ed ha inflitto una sconfitta pesantissima alla ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Alzi la mano chi, anche solo due mesi fa, avrebbe pensato ad unaditra. E’ vero che i trentini sono abbonati alle finali e che ne hanno perse tante ultimamente (lo scorso anno in Champions, quella del Mondiale per club quest’anno) ma non era scritto che fossero protagonisti fino in fondo nella final four di Roma e infatti hanno rischiato grosso in semi, quando si sono trovati sotto 0-2 con Milano piazzando la seconda rimonta contro i meneghini in meno di una settimana. Lavera si chiama: la squadra affidata a Massimo Botti, dopo l’esonero di Lorenzo Bernardi, ha recuperato per l’occasione tutti i titolari, in particolare il brasiliano Leal ed ha inflitto una sconfitta pesantissima alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiSport : #Volley Si torna in campo per la seconda semifinale di Coppa Italia ?? Trento-Milano in diretta dalle 17.55 su… - simonettapelle1 : RT @fiane: Trentino Volley in Finale di Coppa Italia! Una vittoria straordinaria dopo essere stati sotto di due set. Domani alle 16 la Fina… - infoitsport : Piacenza-Trento oggi in tv, Finale Coppa Italia volley 2023 - Lovebb801 : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: Trento rimonta dallo 0-2 e supera Milano al tie break guadagnandosi l’ultimo atto della competizione; i… - sportrentino_it : Una nuova rimonta contro Milano vale la finale di Coppa Italia -