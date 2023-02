Volley Bergamo 1991, contro Perugia in casa per rialzare la testa (Di domenica 26 febbraio 2023) Bergamo. Arriva la sfida con Perugia a chiudere una settimana ricca di eventi per il Volley Bergamo 1991, cominciata con il saluto e la partecipazione al collegiale del Team Pallavolo di Special Olympics, proseguita con la visita del CT azzurro Mazzanti e tracciata dalle sedute di allenamento che coach Micoli e il suo Staff hanno intensificato per ridare immediato ritmo dopo la battuta d’arresto di Busto. Al Pala Intred contro le umbre si gioca un match in cui non saranno consentiti cali di concentrazione. La Bartoccini Fortinfissi arriva infatti guidata dalla necessità di conquistare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra guidata da Matteo Bertini sarà perciò un ostacolo complicato da superare, ma quella di domenica 26 febbraio alle 17 sarà una tappa in cui le ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 febbraio 2023). Arriva la sfida cona chiudere una settimana ricca di eventi per il, cominciata con il saluto e la partecipazione al collegiale del Team Pallavolo di Special Olympics, proseguita con la visita del CT azzurro Mazzanti e tracciata dalle sedute di allenamento che coach Micoli e il suo Staff hanno intensificato per ridare immediato ritmo dopo la battuta d’arresto di Busto. Al Pala Intredle umbre si gioca un match in cui non saranno consentiti cali di concentrazione. La Bartoccini Fortinfissi arriva infatti guidata dalla necessità di conquistare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra guidata da Matteo Bertini sarà perciò un ostacolo complicato da superare, ma quella di domenica 26 febbraio alle 17 sarà una tappa in cui le ...

