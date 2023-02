Volano insulti nel Pd | le frasi indicibili di Bonaccini e Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 febbraio 2023) Si sbadiglierà da morire ai seggi allestiti per le primarie del Pd. La vocazione al suicidio – realmente maggioritaria al Nazareno – prevede che oggi vada in scena un duello in cui vincerà il peggiore: la competizione riguarda Stefano, il favorito noioso, ed Elly, l'estremista sbadata che si perde pure lo zaino in treno. Uno ha con sé il cosiddetto partito degli amministratori; l'altra si porta appresso la cosiddetta Ditta, ovvero il vecchio impero del Pd, da Orlando, a Zingaretti e persino Franceschini, ma dice di volere la rivoluzione. Nel partito si dice che lei abbia scelto i compagni di viaggio più scomodi, ingombranti: ma non è che dall'altra parte si possa parlare di rinnovamento schierando Vincenzo De Luca tra i propri sponsor. IL RISULTATO In buona sostanza, questa sera avremo il risultato – finora tra gli ...