«Voi di Bari siete italiani?». Il giornalista risponde in diretta al tifoso: «Certo, deficiente» – Il video

«siete di Bari? siete italiani?». Questa la provocazione razzista rivolta a Luca Guerra, giornalista dell'emittente pugliese Radio Selene, che si trovava fuori dallo stadio Rigamonti di Brescia per la partita della Serie B di calcio Brescia-Bari. «Sì, sono italiano. deficiente», risponde stizzito il cronista durante il collegamento in diretta. Dopodiché, mette in pausa per un attimo l'elenco delle formazioni delle due squadre per commentare l'episodio appena andato in onda: «Purtroppo, come potete vedere, il razzismo territoriale esiste ancora nel 2023. Verrebbe quasi voglia di tornare a casa, davvero…», è il commento amaro di Luca Guerra. A denunciare quanto accaduto in diretta è stata proprio la pagina Facebook di Radio Selene.

