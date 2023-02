Vince Russo: “Roman Reigns? È diventato unidimensionale” (Di domenica 26 febbraio 2023) Roman Reigns, fin dal suo ritorno avvenuto nel 2020, è diventato praticamente inarrestabile. Il Tribal Chief ha infatti demolito chiunque abbia cercato di ostacolare il suo cammino: Brock Lesnar, Drew McIntyre, Kevin Owens e Sami Zayn sono le ultime vittime del leader della Bloodline. Un regno solidissimo che peró, secondo gli addetti ai lavori, deve ormai giungere ad una fine. L’opinione di Vince Russo. Vince Russo, ex Head Writer della federazione di Stamford, in un’intervista rilasciata per WrestleBinge, si è espresso cosí: “Sono un grande fan di Roman, ma è diventato unidimensionale. Non c’è altra possibilitá di sviluppo per lui, MJF invece ce l’ha” Secondo Russo, infatti, il Top ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 febbraio 2023), fin dal suo ritorno avvenuto nel 2020, èpraticamente inarrestabile. Il Tribal Chief ha infatti demolito chiunque abbia cercato di ostacolare il suo cammino: Brock Lesnar, Drew McIntyre, Kevin Owens e Sami Zayn sono le ultime vittime del leader della Bloodline. Un regno solidissimo che peró, secondo gli addetti ai lavori, deve ormai giungere ad una fine. L’opinione di, ex Head Writer della federazione di Stamford, in un’intervista rilasciata per WrestleBinge, si è espresso cosí: “Sono un grande fan di, ma è. Non c’è altra possibilitá di sviluppo per lui, MJF invece ce l’ha” Secondo, infatti, il Top ...

