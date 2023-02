Villarreal-Getafe (lunedì 27 febbraio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo si gioca all’Estadio de la Ceramica (Di domenica 26 febbraio 2023) Circa un mese fa il Villarreal sembrava avviato verso una seconda parte di stagione brillante, Quique Setien sembrava aver preso totalmente in mano le redini della squadra ma poi è successo qualcosa di inatteso; non si capisce bene perchè ma i Sottomarini Gialli sono precipitati in una crisi piuttosto profonda, fatta di quattro sconfitte in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 26 febbraio 2023) Circa un mese fa ilsembrava avviato verso una seconda parte di stagione brillante, Quique Setien sembrava aver preso totalmente in mano le redini della squadra ma poi è successo qualcosa di inatteso; non si capisce bene perchè ma i Sottomarini Gialli sono precipitati in una crisi piuttosto profonda, fatta di quattro sconfitte in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Villarreal-Getafe (lunedì 27 febbraio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Il posticipo si gioca all’Est… - MGSVfutbol : Feb 27. Villarreal vs. Getafe (SPANISH LA LIGA) Hellas Verona vs. Fiorentina (ITALIAN SERIE A) Lazio vs. Sampdoria… -